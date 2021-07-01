Ümraniye'de bahçe duvarına çarptıktan sonra otomobiliyle kaçan sürücü, 3 araca çarparak durabildi
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Ümraniye'de bahçe duvarına çarptıktan sonra otomobiliyle kaçan sürücü, 3 araca çarparak durabildi

Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Ümraniye'de otomobiliyle bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü, park halindeki iki otomobil ve bir kamyona çarparak durabildi.

Ümraniye'de otomobiliyle bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü, park halindeki iki otomobil ve bir kamyona çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, Ihlamurkuyu Mahallesi Menba Sokak'ta seyir halindeki Tarkan K'nin kullandığı otomobil, Yeşildere Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı.

Daha sonra otomobiliyle kaçmaya çalışan sürücü, yol üzerinde park halinde bulunan iki otomobile, ardından Bülbüldere Caddesi'nde bir kamyonete çarparak durabildi.

Kamyonete çarptıktan sonra yanmaya başlayan araçtan kendi imkanıyla çıkan ve kaldırıma uzanan hafif yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın arından yanan araç ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ümraniye'de bahçe duvarına çarptıktan sonra otomobiliyle kaçan sürücü, 3 araca çarparak durabildi
Ümraniye'de bahçe duvarına çarptıktan sonra otomobiliyle kaçan sürücü, 3 araca çarparak durabildi
Ümraniye'de bahçe duvarına çarptıktan sonra otomobiliyle kaçan sürücü, 3 araca çarparak durabildi
Ümraniye'de bahçe duvarına çarptıktan sonra otomobiliyle kaçan sürücü, 3 araca çarparak durabildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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