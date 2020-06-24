ÜMRANİYE'DE BAĞLANTI YOLU ÇİLESİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ÜMRANİYE'DE BAĞLANTI YOLU ÇİLESİ

ÜMRANİYE'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaklaşık 1.5 yıl önce yapımına başlanan TEM Bağlantı Yolu'nun inşaat çalışmaları sürüyor.

ÜMRANİYE'DE BAĞLANTI YOLU ÇİLESİ
24.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:47
ÜMRANİYE'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaklaşık 1.5 yıl önce yapımına başlanan TEM Bağlantı Yolu'nun inşaat çalışmaları sürüyor. TEM Otoyolu'na ulaşmak isteyen sürücüler, kilometrelerce uzayan trafikte bekliyor. Vatandaşların çalışmaların çok yavaş ilerlediğinden şikayet ettiği yol ve oluşan trafik havadan görüntülendi.Bir esnaf, "Her gün buradan geçiyoruz. Seçimlerden önce başladı bu yol. Bitmek üzere, bir senede şuradan buraya kadar geldiler. Burası bitse hem trafik rahatlar hem de Ümraniye için daha güzel olur. Trafiğin nasıl olduğunu görüyorsunuz. İnsanlar gidiyor 10 kilometre falan geliyor otobana giriyor. Trafik oluşuyor. Açılmasını bekliyoruz" dedi. 

Bir başka vatandaş ise,  "Şurada hazır açılmış yer yapılmıyor. İnsanlık için şurayı açsan fena mı olur kardeşim. Sana bir dua eden olur en azından işin rast gider. Ben 40 sene kamyonculuk yaptım. 20 ton yükün altında anam dinim ağlıyordu. Şuradan çıkıyorsun Tepeüstü'nden 6 kilometre şu köprünün altına geliyorsun. Şuradan da 50-100 metre sonra otobana karışıyorsun. İnsanlara çile çektirmeye kimsenin hakkı yok" diye konuştu.

Trafikte bulunan bir sürücü, "Biz burada esnafız. Gerçekten bu yolun açılması lazım. Baksanıza şu trafiğin çilesini görüyorsunuz zaten. İşte yoruluyoruz bir de eve gitmek için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? Haber
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü Haber
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Türkiye'de 2019'da ölen erkek sayısı kadınlardan fazla
Türkiye'de 2019'da ölen erkek sayısı kadınlardan fazla
İspanya'da koronavirüsün ayırdığı yaşlı çift 102 gün sonra kavuştu
İspanya'da koronavirüsün ayırdığı yaşlı çift 102 gün sonra kavuştu
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
İstanbul'daki taksi tartışması canlı yayına taşındı
İstanbul'daki taksi tartışması canlı yayına taşındı
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
Türkiye, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nde dönem başkanlığını devraldı
Türkiye, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nde dönem başkanlığını devraldı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Akşener'in 'İşsiz üniversiteli' diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular
Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Safiye Soyman Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: ÜMRANİYE'DE BAĞLANTI YOLU ÇİLESİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 14:59:05. #1.14#
title