Ümraniye'de babasını bıçaklayarak öldüren genç kız gözaltına alındı - Haberler
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Ümraniye'de babasını bıçaklayarak öldüren genç kız gözaltına alındı

AA - Haberler | Güncel

Ümraniye'de babasını sırtından bıçaklayarak öldüren genç kız, adliyeye sevk edildi.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de babasını sırtından bıçaklayarak öldüren genç kız, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 3 Aralık'ta saat 22.45 sıralarında Tantavi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki adreste bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü bilgisi üzerine polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmada, sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mustafa Emre K'nin (48) eski eşinin ifadesine başvuruldu. Mustafa Emre K'nin, kızı Cansel Dilara K. (20) tarafından bıçaklandığı tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Cansel Dilara K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

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AA - Son Dakika Haberleri

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