Ümraniye'de aydınlatma direğine çarpan araç takla attı

23.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:20

Ümraniye'de kontrolden çıkan bir hususi araç refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçerek durabildi. Feci kazada aracın sürücüsü yaralanırken, kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Armağanevler Mahallesi Akdeniz Caddesinde saat 14.30'da meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden hususi araç virajı alamayarak kontrolden çıktı. Sürücünün kontrolden çıktığı araç önce orta refüje sonra ağaca ve elektrik direğine çarparak karşı şeride geçti. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Taklalar atarak karşı şeride geçen araçtan kopan bir parça site önünde park halinde bulunan 34 UBE 25 araca maddi hasar verdi. Feci kaza ise güvelik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise aracın süratli olduğu görülüyor. Virajı alamayan aracın orta refüje çarparak taklalar attığı görülüyor.

Kazayı gören Fatih Sarıbaşak, "Burada yine kazalar olmuştu. Virajdan çoktan aracın hızı yüksekti, kontrolünü kaybederek orta refüje ardından elektrik direğine ve ağaca çarparak bu bölgeye geldi. Kaldırım olmasa ileri sonra rotu kopuyor karşıya geliyor. Bu bölgede öncesinden belki on beş yirmi kaza oldu. Karşıya okul yapılmadan önce bölgeye sürekli araçlar uçuyordu. Biz burayı bildirdik yolda eğim var. diye araçta bir kişi vardı bilinci açıktı araçtan kendisi çıktı, olayı fark edince acil servis ve polise haber verdik, dileriz ki bu son olsun ama zor hata ileride yolun kavisli oluşu" diye konuştu.

(Aykut Zor - Mustafa Biçer/İHA)

Kaynak: İHA