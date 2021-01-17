Son dakika haberleri! Ümraniye'de ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberler... Ümraniye'de bir apartmandaki ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de bir apartmandaki ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, evlerinin önündeki ayakkabılarının yerinde olmadığını fark ederek güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Görüntülerde bir kişinin sabah erken saatlerde apartmana girerek ayakkabıları çaldığını gören bina sakinleri durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Binaya ait güvenlik kamerasında kaydedilen görüntülerde, apartmana giren şüphelinin ayakkabıları sırt çantasına koyarak binadan ayrıldığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç