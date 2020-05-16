Ümraniye'de AVMler ve berberler denetledi
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Ümraniye'de AVMler ve berberler denetledi

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ile birlikte korona virüs salgınının ardından uygulamaya konulan normalleşme sürecinde hizmet vermeye başlayan alışveriş merkezleri ve berberleri denetledi.

Ümraniye'de AVMler ve berberler denetledi
16.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:02

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ile birlikte korona virüs salgınının ardından uygulamaya konulan normalleşme sürecinde hizmet vermeye başlayan alışveriş merkezleri ve berberleri denetledi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Dervişoğlu ile birlikte ilk olarak minibüs duraklarına uğrayarak minibüsleri kontrol etti. Minibüsçülerle bir süre sohbet eden Başkan Yıldırım, minibüsçülere uyarılarda bulunarak, onların taleplerini dinledi. Daha sonra Kaymakam Dervişoğlu ile birlikte bir alışveriş merkezine giden Başkan Yıldırım, burada da AVM yetkililerinden alınan tedbirlerle ilgili bilgi aldı.

Bu kontrollerini berberlerle sürdüren Başkan Yıldırım, "Kaymakamımızla birlikte denetlemeye çıktık. Şimdi minibüs duraklarında minibüsleri kontrol ettik. Daha sonra AVM'ye geldik, şimdi de bir berber salonuna buradan da Pazar yerine gideceğiz" dedi.

Kurallara uyulmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yıldırım, "Tabi bu konmuş kurallar önemli kurallar. Minibüslerde kaç kişi alınacağına dair, berberlerde hangi disiplinle, hangi kurallarla çalışacaklarına dair.. Bunlardan en önemlisi, maske, dezenfekte, eldivenle çalışma ve sosyal mesafe meselesi. Sosyal mesafeye de dikkat ettik mi bu işler yavaş yavaş düzene girer diye düşünüyoruz. Bu şuanda geldiğimiz noktada hem minibüslerde hem AVM'de, insanlar zaten çok büyük bir kalabalık ve yoğunluk yok. Bunların hepsine berberlerimiz de dikkat ediyor. Ben hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ümraniye Kaymakamı Dervişoğlu ise, "Bakanlığımızın genelgeleri, valiliğimizce alınan hıfzıssıhha kararları kapsamında bugün oluşturduğumuz denetim ekipleri ile AVM'ler, kuaför ve berber salonları, pazar yerleri, ekiplerimiz, personellerimiz tarafından denetleniyor. Sahada yapmış olduğumuz çalışmalarda kurum ve kuruluşlarımız, iş yerlerimiz, kuralları harfiyen uymaya çalıştıklarını bizzat belediye başkanımızla beraber de şuan da yerinde gördük" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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