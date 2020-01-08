Ümraniye'de atölye yangını
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Ümraniye'de atölye yangını

Ümraniye'de bir atölyede çıkan yangın hasara neden oldu.

08.01.2020 18:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:52
Ümraniye'de atölye yangını

'de bir atölyede çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Site Mahallesi 3008 Caddesi üzerinde bulunan ve yatak imalatı yapılan atölyede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Atölyede maddi hasara sebep olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA
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