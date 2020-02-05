Ümraniye'de asker eğlencesi için yol kapatan magandalar yakalandı

05.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:30

Ümraniye'de asker eğlencesi sırasında yolu kapatıp, arkada bekleyen araçlara aldırış etmeden dans ettikleri görüntüler basına yansıyan 2 maganda polis tarafından yakalandı. Şahısların ehliyetlerine el konulurken, haklarında adli işlem yapıldı.



Ümraniye'de Sütçü İmam Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde birkaç şahıs, asker eğlencesi yapmak amacıyla yol kapatmış, yolda bekleyen araçlara aldırış etmenden yüksek sesle müzik dinleyerek dans etmişlerdi. Olayın basına yansımasının ardından Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Araçların plaka ve sürücülerini tespit eden polis, Sinan Ş. ve Ferhat K. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince gerekli cezai işlemler uygulanarak, ehliyetlerine el konuldu. Ayrıca TCK'nın 179/2 maddesi olan "ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan 2 şahısa adli işlem uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA