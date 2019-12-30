Ümraniye'de aşırı rüzgardan evin çatısı uçtu
Uçan çatının görüntüleri Ümraniye'de aşırı rüzgardan evin çatısı uçtu Ümraniye'de aşırı rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.
Uçan çatının görüntüleri Ümraniye'de aşırı rüzgardan evin çatısı uçtu
Ümraniye'de aşırı rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.
İstanbul'da etkili olan kuvvet yağışlar ve rüzgar nedeniyle Dumlupınar Mahallesi, Kars Sokak'ta bulunan bir evin çatısı uçtu. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, elektrik kabloları da yola savruldu. 18.00 sıralarında gerçekleşen olay sonrası mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatısı uçan evde inceleme yaptı.