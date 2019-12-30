30.12.2019 20:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:04

Uçan çatının görüntüleri Ümraniye'de aşırı rüzgardan evin çatısı uçtu

Ümraniye'de aşırı rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

İstanbul'da etkili olan kuvvet yağışlar ve rüzgar nedeniyle Dumlupınar Mahallesi, Kars Sokak'ta bulunan bir evin çatısı uçtu. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, elektrik kabloları da yola savruldu. 18.00 sıralarında gerçekleşen olay sonrası mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatısı uçan evde inceleme yaptı.

Kaynak: AA

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