Ümraniye'de aşırı hız yaptı, park halindeki 3 araca daldı... O anlar kamerada - Haberler
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Ümraniye'de aşırı hız yaptı, park halindeki 3 araca daldı... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye'de aşırı hız yaptı, park halindeki 3 araca daldı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de aşırı hız yaptı, park halindeki 3 araca daldı... O anlar kamerada

İSTANBUL Ümraniye'de cadde üzerinde aşırı hız yapan genç sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı. Olayda 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ümraniye Tavukçuyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde aşırı hızla ilerleyen BMW marka araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde park halinde olan araçlara çarptı. Bir galeriye ait olan araçlarda maddi hasar oluşurken araç sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse kazada yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Gençler 3 araca çarpmış"

Kazaya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Doğan Bal, "İçeride çalışıyorduk, bir ses geldi. Gençler park halindeki 3 araca çarpmış. Gençlerden biri yaralıydı. Ambulans geldi, götürdü. Bu hız konularında dikkatli olmak gerekiyor. Burada ölümlü bir kaza da olabilirdi" diye konuştu.

Ümraniye'de aşırı hız yaptı, park halindeki 3 araca daldı... O anlar kamerada

Ümraniye'de aşırı hız yaptı, park halindeki 3 araca daldı... O anlar kamerada

Ümraniye'de aşırı hız yaptı, park halindeki 3 araca daldı... O anlar kamerada

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