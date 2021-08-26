Son dakika haber | Ümraniye'de aşırı hız dehşeti kamerada: Taksinin metrelerce savrulduğu kazada 1 kişi yaralandı
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Son dakika haber | Ümraniye'de aşırı hız dehşeti kamerada: Taksinin metrelerce savrulduğu kazada 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ümraniye'de aşırı hız dehşeti kamerada: Taksinin metrelerce savrulduğu kazada 1 kişi yaralandı Ümraniye'de cadde üzerinde aşırı hız yapan otomobil sürücüsü ticari taksiye çarptı.

Ümraniye'de aşırı hız dehşeti kamerada: Taksinin metrelerce savrulduğu kazada 1 kişi yaralandı

İSTANBUL - Ümraniye'de cadde üzerinde aşırı hız yapan otomobil sürücüsü ticari taksiye çarptı. Taksi çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Taksi şoförü ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 23.30 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde aşırı hız yapan otomobil sürücüsü o esnada sokak içerisinde caddeye giren ticari taksiye çarptı. Taksi çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi sürücüsü cadde üzerinde park halinde olan başka bir otomobile çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse kazada ağır yaralanan taksi sürücüsünü hastaneye kaldırdı.

Öte yandan meydana gelen feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haber | Ümraniye'de aşırı hız dehşeti kamerada: Taksinin metrelerce savrulduğu kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haber | Ümraniye'de aşırı hız dehşeti kamerada: Taksinin metrelerce savrulduğu kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haber | Ümraniye'de aşırı hız dehşeti kamerada: Taksinin metrelerce savrulduğu kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haber | Ümraniye'de aşırı hız dehşeti kamerada: Taksinin metrelerce savrulduğu kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haber | Ümraniye'de aşırı hız dehşeti kamerada: Taksinin metrelerce savrulduğu kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haber | Ümraniye'de aşırı hız dehşeti kamerada: Taksinin metrelerce savrulduğu kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haber | Ümraniye'de aşırı hız dehşeti kamerada: Taksinin metrelerce savrulduğu kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haber | Ümraniye'de aşırı hız dehşeti kamerada: Taksinin metrelerce savrulduğu kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haber | Ümraniye'de aşırı hız dehşeti kamerada: Taksinin metrelerce savrulduğu kazada 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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