Ümraniye'de asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
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Ümraniye'de asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

İstanbul Ümraniye'de 4 yaşındaki çocuk, bir apartmanın 5. katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

22.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:05
Ümraniye'de asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

'de 4 yaşındaki çocuk, bir apartmanın 5. katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Olay, Ümraniye Münevver Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Ailesiyle misafirliğe giden uyruklu İlaf el Moumen, bilinmeyen bir nedenden 5. kattan asansör boşluğuna düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan kız çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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