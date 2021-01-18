Ümraniye'de araçlar buzlu yollarda kaydı, sürücüler zor anlar yaşadı
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Ümraniye'de araçlar buzlu yollarda kaydı, sürücüler zor anlar yaşadı

18.01.2021 09:11 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:16
Ümraniye'de araçlar buzlu yollarda kaydı, sürücüler zor anlar yaşadı

Ümraniye'de kar yağışının ardından buzlanan ara sokaklarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Ümraniye'de kar yağışının ardından buzlanan ara sokaklarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoğun kar yağışının ardından yollarda buzlanma meydana geldi. Ümraniye'de  ara sokaklardaki buz tutan yollarda ilerleyen sürücüler  zor anlar yaşadı. Sürücüler direksiyon hakimiyetini sağlamada güçlük çekti., rampaları çıkamayan bazı araçlar patinaj çekerek kaydı.


- İstanbul
Ümraniye'de araçlar buzlu yollarda kaydı, sürücüler zor anlar yaşadı
Ümraniye'de araçlar buzlu yollarda kaydı, sürücüler zor anlar yaşadı
Ümraniye'de araçlar buzlu yollarda kaydı, sürücüler zor anlar yaşadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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