Ümraniye'de araçlar buzlu yollarda kaydı, sürücüler zor anlar yaşadı
18.01.2021 09:11 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:16
Ümraniye'de kar yağışının ardından buzlanan ara sokaklarda sürücüler zor anlar yaşadı.
Ümraniye'de kar yağışının ardından buzlanan ara sokaklarda sürücüler zor anlar yaşadı.
- İstanbul
Yoğun kar yağışının ardından yollarda buzlanma meydana geldi. Ümraniye'de ara sokaklardaki buz tutan yollarda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler direksiyon hakimiyetini sağlamada güçlük çekti., rampaları çıkamayan bazı araçlar patinaj çekerek kaydı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı