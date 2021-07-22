Ümraniye'de, annesini boğazından bıçakla yaraladıktan sonra polise saldıran şüpheli bacaklarından vuruldu
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Ümraniye'de, annesini boğazından bıçakla yaraladıktan sonra polise saldıran şüpheli bacaklarından vuruldu

Ümraniye'de, annesini boğazından bıçakla yaraladıktan sonra polise saldıran şüpheli bacaklarından vuruldu
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Ümraniye'de, annesini boğazından bıçakla yaraladıktan sonra olay yerine gelen polis ekiplerine saldırı girişiminde bulunan şüpheli, bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.

Ümraniye'de, annesini boğazından bıçakla yaraladıktan sonra olay yerine gelen polis ekiplerine saldırı girişiminde bulunan şüpheli, bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, dün saat 22.30'da, Armağanevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde bir kişinin, annesini boğazından bıçakla yaraladığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İsminin Ercan D. olduğu belirlenen şüpheli, olay yerine gelen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerine, bıçakla saldırı girişiminde bulundu.

Polisin bacaklarından vurduğu şüphelinin üst aramasında 6 bıçak ele geçirildi.

Oğlundan şikayetçi oldu

Şüpheli Ercan D'nin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Evde, annesi Gülten D. ve ağabeyiyle tartışan şüphelinin, bu sırada annesini boğazından bıçakla yaraladığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan ve sağlık durumu iyi olan Gülten D'nin de oğlundan şikayetçi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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