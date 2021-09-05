Ümraniye'de alev alev yanan gecekonduda itfaiye ekipleri yavru kediyi böyle kurtardı
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Ümraniye'de alev alev yanan gecekonduda itfaiye ekipleri yavru kediyi böyle kurtardı

Ümraniye'de alev alev yanan gecekonduda itfaiye ekipleri yavru kediyi böyle kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir gecekonduda akli dengesi yerinde olmayan şahsın çıkardığı yangın, kısa sürede tüm eve yayıldı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir gecekonduda akli dengesi yerinde olmayan şahsın çıkardığı yangın, kısa sürede tüm eve yayıldı. Alev alev yanan evden itfaiye ekipleri yavru bir kediyi kurtardı.

Yangın, İstanbul Ümraniye'de Kalendar Sokak üzerinde bir gecekonduda 20.20 sıralarında çıktı. İddiaya göre, evde yalnız yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan S.A (28) henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıkardı. Mutfak kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm eve yayıldı. Alev alev yanan eve itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Komşuların ifadesine göre S.A,,yangın başlarken evden koşarak uzaklaştı.

Olay sonrasında mahalleli ile S.A.'nın annesi arasında gerginlik çıktı. Mahalleli, daha önceden durumu bildirdiklerini, buna rağmen akli dengesi yerinde olmayan S.A.'nın ailesi tarafından evde yalnız bırakıldığını iddia etti.

İtfaiye ekipleri küle dönmüş evden yavru kediyi kurtardı

Alev alev yanan eve müdahale eden itfaiye ekipleri küle dönmüş evin baraka kısmında yangından etkilenmiş bir yavru kediyi kurtararak müdahale etti. İtfaiye ekipleri daha sonra yavru kediyi annesinin yanına bıraktı.

Yanan evin bulunduğu sokakta yaşayan vatandaşlardan Mehmet Özer, "Akli dengesi yerinde değil. Annesi babası da sahip çıkmadı. Annesi ve babası gitti, çocuk burada tek kaldı sonunda bu oldu. Annesine babasına daha önce çok söyledik sürekli tamam tamam dediler. Sonunda evi ocağı da yaktı böyle oldu. Kaçmış gitmiş" dedi. - İSTANBUL

Ümraniye'de alev alev yanan gecekonduda itfaiye ekipleri yavru kediyi böyle kurtardı
Ümraniye'de alev alev yanan gecekonduda itfaiye ekipleri yavru kediyi böyle kurtardı
Ümraniye'de alev alev yanan gecekonduda itfaiye ekipleri yavru kediyi böyle kurtardı
Ümraniye'de alev alev yanan gecekonduda itfaiye ekipleri yavru kediyi böyle kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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