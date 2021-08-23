ÜMRANİYE'DE AKIL ALMAZ YOLCULUK
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ÜMRANİYE'DE AKIL ALMAZ YOLCULUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜMRANİYE Şile otoyolunda hafif ticari araç üstünde kilometrelerce yolculuk eden kişi görenleri şaşkına çevirdi.

ÜMRANİYE Şile otoyolunda hafif ticari araç üstünde kilometrelerce yolculuk eden kişi görenleri şaşkına çevirdi.

Şile Otoyolu Çekmeköy istikametin arka plakası olmayan hafif ticari aracın üstünde oturan bir kişi kilometlerce bu şekilde ilerledi. Canını hiçe sayan kişinin rahat hareketleri ise dikkat çekti. Yaşanan bu ilginç anlar ise trafikte ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülere aracın üst kısmına oturan kişinin yolculuk yaptığı görülüyor. Bir süre bu şekilde devam eden tehlikeli yolculuğun görüntüleri aracın başka yöne dönmesiyle son buluyor.

ÜMRANİYE'DE AKIL ALMAZ YOLCULUK
ÜMRANİYE'DE AKIL ALMAZ YOLCULUK
ÜMRANİYE'DE AKIL ALMAZ YOLCULUK
ÜMRANİYE'DE AKIL ALMAZ YOLCULUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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