Ümraniye'de ailesiyle tartışan kişi evini ateşe verdi

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de ailesiyle tartışan bir kişinin evinde çıkardığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Esenkent Mahallesi Kalem Sokak'ta iki çocuğu, eşi ve annesiyle yaşayan bir kişi, aile içi tartışmanın ardından evini ateşe verdi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri yangını kısa sürede söndürdü.

Dumandan etkilenen ve ambulansla hastaneye sevk edilen şüphelenin annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Elinde bıçakla balkona çıkan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.