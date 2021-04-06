Ümraniye'de 2 otomobil çarpıştı; bir kişinin yaralandığı kaza kamerada

Murat KORKMAZ / ÜMRANİYE'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Murat KORKMAZ/ ÜMRANİYE'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Ümraniye Turgut Özal Bulvarı ile Tezcan Caddesi kesişiminde meydana geldi. Ersin Polat yönetimindeki 34 CSP 002 plakalı otomobille sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SP 6120 plakalı otomobil cadde kesişiminde çarpıştı. Kazada Ersin Polat, otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Polat, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı. Polat, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı