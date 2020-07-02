Ümraniye'de 2 kişinin öldüğü motosiklet kazasına dava TEM Otoyolu'nun Ümraniye kesiminde emniyet şeridindeki minibüse çarparak yola savrulan ve özel halk otobüsünün altında kalan motosikletteki iki kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin minibüs şoförü hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açıldı.

TEM Otoyolu'nun Ümraniye kesiminde emniyet şeridindeki minibüse çarparak yola savrulan ve özel halk otobüsünün altında kalan motosikletteki iki kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin minibüs şoförü hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 Ocak'ta Çağan Çokcan'ın sevk ve idaresindeki motosiklet ile Ümraniye TEM Güney Yan Yol istikametinde ilerlerken, arıza yaparak emniyet şeridinde duraklama yapan Doğukan Yıldız'ın aracı ile çarpıştıkları anlatıldı.

Meydana gelen kazada motosikleti kullanan Çağan Çokcan ile arkasında oturan eşi Dilek Çokcan'ın hayatını kaybettikleri belirtilen iddianamede, bu nedenle soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İddianamede, kazanın oluşumunda motosiklet kullanıcısı Çağan Çokcan'ın emniyet şeridini ve banketleri kullanmak, minibüs şoförü Doğukan Yıldız'ın ise zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak ve park etmek kurallarını ihlal ederek kusurlu oldukları vurgulandı.

Hazırlanan iddianamede bu kapsamda sanık Doğukan Yıldız'ın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Sanık Doğukan Yıldız, ilerleyen günlerde Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Öte yandan özel halk otobüsü şoförü C.O. hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

Kaynak: AA