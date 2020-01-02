Ümraniye'de 2 kişinin öldüğü göçüğe ilişkin dava

02.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:26

Ümraniye'de metro inşaat sahasının da olduğu caddede meydana gelen göçük sonucu 2 güvenlik görevlisinin ölümüne ilişkin 16 kişinin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 16 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada, hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin ailelerinin avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'nden istenen raporun mahkemeye ulaştığını tutanağa geçirdi.

Raporda, Dudullu-Bostancı Metro Aktarma İstasyonu'nda yapılan metro faaliyetine ilişkin olarak anılan inşaat sahasına onay verme sürecinin hangi tarihte, ne şekilde, hangi sahaya ilişkin gerçekleştiğinin bildirilmesinin istendiği anlatıldı.

Söz konusu istasyonun proje ve tasarım sürecinin kronolojik olarak anlatıldığı raporda, 12 Şubat 2016 tarihinde sözleşme imzalandığı, 26 Şubat 2016'da ise Parseller İstasyonu'nun yer teslimi yapılarak tasarım çalışmalarına başlanıldığı belirtildi.

Raporda, Parseller İstasyonu T1.2 kesitindeki tünellerin istasyonun kuzey ve güneyinde bulunan yaklaşık yirmişer metrelik iki adet simetrik tüpten oluştuğu, proje çalışmalarında her iki tünel için de tek bir tasarım yapıldığı aktarıldı.

Göçük olayının istasyonun kuzeyinde bulunan tünel üzerinde gerçekleştiği kaydedilen raporda, "Kazı destek projelerinin ilk sunum tarihi 21 Mayıs 2018'dir. Bu tarihte sunulan projelere müşavir firma 'projeler ve hesap raporunun uygun olduğunu, fakat istasyonun güneyinde bulunan T1.2 tünelinin üzerindeki binada oluşan deformasyona karşı alınacak önlemlerin belirlenerek hesap raporu ve projelere işlenmesinin gerektiğini' belirtmiş ve projeleri yükleniciye iade etmiştir. Projelerin iade yazısında istasyonun kuzeyinde bulunan T1.2 tüneli için herhangi bir uyarıda bulunulmamıştır." denildi.

Fen ve sanat kuralları çerçevesinde yapıldığı düşünülen kazı destek projelerinin müşavir firmanın onayına müteakip idare tarafından 23 Kasım 2018 tarihinde onaylandığı bilgisi aktarılan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Müşavir firmanın 19 Haziran 2018 tarihli iade yazısı ile 15 Kasım 2108 tarihli onay yazısının ekinde bulunan onaylı kazı destek projeleri aynıdır. Her iki yazıda da tünel yapılarının imalatlarına ilişkin bir riske atıfta bulunulmadığından, yalnızca istasyonun güneyinde bulunan binanın altındaki bölgede enjeksiyon yapılması ile alakalı bir çalışma istendiğinden, bu iki tarih arasında da yüklenici tarafından T1.2 tüneli imalatlarına müşavir denetiminde devam edilmiştir. İdaremize, müşavir ya da yüklenici tarafından risk oluşturabilecek bir duruma dair yazılı veya sözlü herhangi bir uyarı iletilmemiştir. Sözleşmelerimiz gereğince olası riskleri bertaraf etmek adına tüm önlemleri alma ve aldırma yetkisi yüklenici ve müşavir firma sorumluluğundadır."

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, üniversitelerin şehir planlamacılığı bölümünden, metro tünel açma konularında uzman inşaat, jeoloji, jeodezi ve harita mühendisleri eşliğinde olay yerinde 21 Şubat'ta keşif yapılmasına karar verdi.

Sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması yönündeki taleplerin reddine karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 2 Kasım 2018'de Ümraniye Parseller Mahallesi Sahur Sokağı içerisinde inşaatı devam eden Dudullu-Bostancı metro aktarma istasyonunda göçük meydana geldiği anlatıldı.

İddianamede, göçük sırasında Mehmet Altun ile Güray Halat'ın metro inşaat şantiyesine komşu olan bir sitenin güvenlik görevlisi olarak araç giriş-çıkış kapısında bulunan kabin içerisinde bulundukları sırada zeminin göçmesi ile birlikte göçük altında kalarak hayatlarını kaybettikleri aktarıldı.

Olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, metro inşaatının yüklenici firmanın proje müdürü olarak çalışan Hacı Mustafa Yurt, proje müdür yardımcısı Rıfkı Töremez, Jeoteknik Şefi Ali Ferhat Ağmış, Tünel Şefi Taner Kalakçı, Depo Sahası Şefi Vahit Çolak, metro inşaatının alt yüklenici firmasının proje müdürü Haluk Ulutaş, Tüneller Şefi Hasan Baştar, Kısım Şefi Necmi Mercan, Depo Sahası Şefi Mustafa Kızıldağ ile metro inşaatının müşavir firmasının proje müdürü Naim Mesut Tüzün, İnşaat Kontrol Amiri Metin Bilgin, Jeoteknik Değerlendirme Şefi İlke Kır ve aynı firmada tünel şefliği görevini paylaşan Özer Aydemir, Oytur Keçecioğlu, Serkan Vural ve Umut Terzi'nin göçük olayının meydana gelmesinde asli kusurlu oldukları belirtildi.

İddianamede, bu kapsamda 16 şüphelinin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: AA