ÜMRANİYE'DE 2 KİŞİ ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 YARALI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ÜMRANİYE'DE 2 KİŞİ ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 YARALI

ÜMRANİYE'DE 2 KİŞİ ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 YARALI ÜMRANİYE'de 2 kişi arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

ÜMRANİYE'DE 2 KİŞİ ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 YARALI
28.08.2020 02:44 | Son Güncelleme: 28.08.2020 02:44

ÜMRANİYE'DE 2 KİŞİ ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 YARALI
ÜMRANİYE'de 2 kişi arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, taraflardan biri belinden çıkardığı silahla, diğer kişiye ateş ederek kayıplara karıştı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, silahlı şüpheliyi arıyor.
Olay, saat 01.00 sıralarında Çamlık Mahallesi İkbal caddesindeki bir kafenin önünde yaşandı. Kafeden çıkan 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Karşılıklı yumruklaşmaların yaşandığı kavgada, şahıslardan biri belinden çıkardığı silahla diğer kişiye ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden biri, Ö.K.'ye isabet etti. Ö.K., kanlar içinde kalarak yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ö.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekibi de, çevrede delil toplayıp yerdeki boş mermi kovanlarını incelemeye aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Ö. K.'yı silahlı şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Güncel
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi Dünya
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu 3. Sayfa
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Magazin
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Ekonomi
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı Spor
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 5 ölü
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 5 ölü
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi
Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
DSÖ Başkanı, salgında herkesin göz ardı ettiği sağlık sorununa dikkat çekti: Koronavirüs milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi
DSÖ Başkanı, salgında herkesin göz ardı ettiği sağlık sorununa dikkat çekti: Koronavirüs milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi
Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti
Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti
Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü
Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Alınacak tedbirler konuşuldu
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Alınacak tedbirler konuşuldu
Waalwijk forması giyen Anas Tahiri, Beşiktaş'tan teklif aldığını doğruladı
Waalwijk forması giyen Anas Tahiri, Beşiktaş'tan teklif aldığını doğruladı
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Feci şekilde can veren kadının ailesinden bomba iddia: İşkence yapıldığına dair videolar elimizde
Feci şekilde can veren kadının ailesinden bomba iddia: İşkence yapıldığına dair videolar elimizde
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Bakan Albayrak'ın 'Tehdit edildim' çıkışı Abdulkadir Selvi'yi şoke etti: Gözlerim fal taşı gibi açıldı
Bakan Albayrak'ın "Tehdit edildim" çıkışı Abdulkadir Selvi'yi şoke etti: Gözlerim fal taşı gibi açıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Şentop Sultan Alparslan
Magazin Okan Bayülgen Murat Dalkılıç Bergüzar Korel Mustafa Sandal
Spor Jose Sosa Erol Bulut Sinan Gümüş Fatih Terim Gökhan Gönül
Daha Fazla Tv Anne Çocuk Eylül
Şu an buradasınız: ÜMRANİYE'DE 2 KİŞİ ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 YARALI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 02:58:23. #1.15#
title