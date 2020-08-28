Ümraniye'de 2 kişi arasında silahlı kavga: 1 yaralı ÜMRANİYE'de 2 kişi arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

ÜMRANİYE'de 2 kişi arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, taraflardan biri belinden çıkardığı silahla, diğer kişiye ateş ederek kayıplara karıştı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, silahlı şüpheliyi arıyor.

Olay, saat 01.00 sıralarında Çamlık Mahallesi İkbal caddesindeki bir kafenin önünde yaşandı. Kafeden çıkan 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Karşılıklı yumruklaşmaların yaşandığı kavgada, şahıslardan biri belinden çıkardığı silahla diğer kişiye ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden biri, Ö.K.'ye isabet etti. Ö.K., kanlar içinde kalarak yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ö.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekibi de, çevrede delil toplayıp yerdeki boş mermi kovanlarını incelemeye aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Ö. K.'yı silahlı şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA