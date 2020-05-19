Ümraniye'de 19 Mayıs'ı İstiklal Marşı okuyarak kutladılar
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Ümraniye'de 19 Mayıs'ı İstiklal Marşı okuyarak kutladılar

ÜMRANİYE'de saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyleyerek 19 Mayısı coşkuyla kutladı.

Ümraniye'de 19 Mayıs'ı İstiklal Marşı okuyarak kutladılar
19.05.2020 21:51 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:51
ÜMRANİYE'de saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyleyerek 19 Mayısı coşkuyla kutladı.

Koronavirüsü salgını nedeniyle bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı evlerde kutlandı. Evlerinin balkonlarına ve pencerelerine bayrak asan vatandaşlar marşlar eşliğinde doyasıya bayram heyecanını yaşadı. Saatler 19.19 olduğunda hoparlörlerden İstiklal Marşı'nın çalınmasıyla Ümraniyeliler hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. 7'den 70'e hep bir ağızdan 19 Mayıs coşkusu renkli görüntülere sahne oldu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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