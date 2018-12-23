15 Yaşındaki Kızı İntihar Edince, Acılı Anneyi Kimse Sakinleştiremedi

EMPATİ:

Burdan erkeklere laf atmak kolay. Allah kimseye yaşatmasın bunu. Lakin bu olaylar çocuğa sadece maddi ihtiyacını karşılayan evebeynlerde. O yaştaki kızını birisi erkek arkadaşıyla görüp azarlasa iki tokat atsa sen kim oluyorsunda benim kızıma bağırıyorsun bu ne cürret dersiniz. Ben vurmadım bu yaşına kadar evladıma dersiniz. Kaçınız takip ediyor evladınızın sosyal medyasını yada ruhsal yaşantısını?Kimse kusura bakmasın ağaç yaş iken eğilir ve tekrar düzelmesi yoktur.