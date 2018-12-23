15 Yaşındaki Kızı İntihar Edince, Acılı Anneyi Kimse Sakinleştiremedi
İstanbul'da 15 yaşındaki geç kız, bilinmeyen bir nedenden dolay yaşadıkları evin penceresinden atlayarak intihar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden genç kızın ailesi, sinir krizi geçirdi.
İstanbul Ümraniye'de, Altınşehir Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan binanın üçüncü katındaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar eden Y. H. (15) feci şekilde can verdi. Hayatını kaybeden genç kızın ailesi sinir krizleri geçirdi.
İNTİHAR NEDENİ BİLİNMİYOR
Olay saat 02.30 sularında Ümraniye, Altınşehir'de meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan üçüncü kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar eden Y. H.olay yerinde feci şekilde can verdi.
AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Hayatını kaybeden genç kızın ailesi sinir krizleri geçirirken, annesini kimse sakinleştiremedi. Polis etrafta geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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Kim bilir hangi erkek kızın canını yaktı sözde erkekler ama görüntüde muayeneye gitseler çoğu gerçekler ortaya çıkarCevap Yaz 2 4 Yayından KaldırEMPATİ: Burdan erkeklere laf atmak kolay. Allah kimseye yaşatmasın bunu. Lakin bu olaylar çocuğa sadece maddi ihtiyacını karşılayan evebeynlerde. O yaştaki kızını birisi erkek arkadaşıyla görüp azarlasa iki tokat atsa sen kim oluyorsunda benim kızıma bağırıyorsun bu ne cürret dersiniz. Ben vurmadım bu yaşına kadar evladıma dersiniz. Kaçınız takip ediyor evladınızın sosyal medyasını yada ruhsal yaşantısını?Kimse kusura bakmasın ağaç yaş iken eğilir ve tekrar düzelmesi yoktur.Yayından Kaldır
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evlatlarımız maddi olarak doyumsuz fakat manevi olarak bomboşlar. en ufak bir sıkıntıyla anne baba evlatlarının yerine başettikleri için sıkıntılarla başetmeyi bilmiyorlar ve çaresizce farklı yollara başvuruyorlar. Maalesef son acı verici oluyorCevap Yaz 17 Yayından Kaldır