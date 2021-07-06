ÜMRANİYE'DE 10 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKAMZİSTANBUL DHAÜmraniye'de izolasyon çalışmalarının yapıldığı 10 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKAMZİSTANBUL DHA

Ümraniye'de izolasyon çalışmalarının yapıldığı 10 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Mehmet Akif Mahallesi Yumurcak Sokak'taki 10 katlı binanın çatısında çıktı. İzolasyon çalışması sırasında çıktığı iddia edilen yangın için çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevke edildi. Bina sakinlerinin kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı