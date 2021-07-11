Ümraniye Çakmak Köprüsü'nde bir kamyonet alev alev yandı
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Ümraniye Çakmak Köprüsü'nde bir kamyonet alev alev yandı

Ümraniye Çakmak Köprüsü'nde bir kamyonet alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ümraniye'de seyir halindeki bir kamyonetin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ümraniye'de seyir halindeki bir kamyonetin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında Kamyonet alev topuna döndü.

Olay, saat 23.50 sıralarında Ümraniye Çakmak köprüsü Kadıköy istikameti D100 kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü, otomobilini sağ şeride çekti. Alevler kısa sürede aracın motor kısmını sardı. Bu sırada sürücü durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın alev topuna döndüğü anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonlarına yansıdı. Yaşanan yangında ölü ya da yaralı olmazken kamyonet kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri araç yangınından dolayı çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin alev topuna dönen kamyoneti kısa sürede söndürdü. Yanan kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yangından dolayı trafiğe kapanan yol yaklaşık 1 saat sonra tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ümraniye Çakmak Köprüsü'nde bir kamyonet alev alev yandı - Haberler
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