Ümraniye Belediyesinden Elmalıkent Mahallesi'ndeki riskli alanlara ilişkin açıklama Açıklaması

Ümraniye Belediyesi, Cumhurbaşkanı Kararına göre sınırları içinde riskli alan ilan edilen Elmalıkent Mahallesi'nde yapılacak çalışmalarda hak sahiplerinin kayıp yaşamayacağını bildirdi.

Ümraniye Belediyesi, Cumhurbaşkanı Kararına göre sınırları içinde riskli alan ilan edilen Elmalıkent Mahallesi'nde yapılacak çalışmalarda hak sahiplerinin kayıp yaşamayacağını bildirdi.

Ümraniye Belediyesinden yapılan açıklamada, Elmalıkent Mahallesi'nin 1 milyon 223 bin 142 metrekare alana sahip olduğu ve riskli alanın 62 bin 503 metrekare büyüklüğünde bir alanı kapsadığı belirtildi.

Riskli alan ilan edilen bölgelerde mülk sahiplerinin 6306 sayılı kanun kapsamındaki desteklerden faydalanması ve halkın en kısa sürede güvenli, değerli ve mühendislik çalışmaları eksiksiz binalara kavuşmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Bu riskli alan ilanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ümraniye Belediyesinin tüm plan alanına örnek olacak bir proje geliştirerek alanın tamamındaki mülk sahiplerinin yapacağı kentsel dönüşüm projeleri için destek ve öncü olmayı hedeflemektedir." denildi.

Söz konusu riskli alan ilanı haricinde bölgede planlanan başka riskli ya da rezerv alanı çalışması bulunmadığı aktarılan açıklamada, "Ancak kentsel dönüşüm çalışmalarında riskli ve rezerv alan ilanlarının faydalı olacağını düşünen mülk sahiplerinin talepleri değerlendirmeye alınabilecektir." ifadesi kullanıldı.

"Mülk sahiplerinin bir hak kaybı olamayacak"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Riskli alanlarda yapılacak çalışmalar ve uzlaşma faaliyetleri mülk sahiplerinin çoğunluğu ile alınan kararlar doğrultusunda devam edecek olup, tamamı tapulu alan arsalarda mülk sahiplerinin bir hak kaybı olamayacak, mevcut tapulu arsalarından imar planlarına göre alacakları inşaat haklarına göre hesaplamalar yapılacaktır.

Yapılacak çalışmaların gecekondu uygulamaları ile herhangi bir ilgisi olmayıp, Türkiye'nin tamamında tapusu olan mülk sahiplerinin yaptığı kentsel dönüşüm çalışmaları ile aynı yöntemler ile uzlaşma faaliyetleri devam edecektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ümraniye Belediyesi yine Elmalıkent Mahallesi sınırları içerinde bir Kentsel Dönüşüm Ofisi'ni faaliyete geçirecektir. Bu ofis tüm Ümraniye halkının kentsel dönüşüm ile ilgili sorularına cevap vermek, kentsel dönüşüm ile ilgili doğru bilgiye en kısa sürede ulaşmalarını temin etmek amacıyla yapılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan