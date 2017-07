Ümraniye Belediyesi'nde çocuklara ücretsiz yüzme kursu



İSTANBUL, (DHA) -ÜMRANİYE Belediyesi, çocukların sağlıklı büyümeleri ve spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için ücretsiz yüzme kursu düzenledi. Okulların kapanması ile birlikte çocuklara bir birinden farklı eğitim ve etkinlikler hazırlayan Ümraniye Belediyesi"Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasan" sloganıyla, 7-14 yaş arası çocuklar için ücretsiz 15 farklı okulun bahçesine portatif yüzme havuzu kurdu.



Ümraniye Anadolu Lisesi'nde kurulan yüzme havuzunda keyifli vakit geçiren çocuklar, tatilin tadını doyasıya yaşadı.



Her sene yüzmek için Ümraniye Belediyesi'nin sunmuş olduğu imkandan yararlanarak havuza geldiğini söyleyen Suriyeli Tarık Abuali, 'Duş aldık. Su buz gibiydi. Sıraya girdik. Şimdi de havuza gireceğiz' dedi.



Büyüyünce yüzücü olmak istediğini kaydeden Emre Madenci, 'Havuza girmek istiyordum. En sonunda girdim. Yüzmeyi bilmiyordum, burada öğrendim. Arkadaşlarımla güzel vakit geçiriyorum' ifadelerini kullandı.



Yaz tatilini burada geçirmek istediğini ifade eden 9 yaşındaki Mehmet Demircioğlu, ileriki günlerde dalgıç olmak istediğini dile getirirken, yaz tatilini oyun oynayıp yüzerek geçireceğini kaydeden 10 yaşındaki Berat Dur ise, boğulmak üzere olan birisini gördüğünde onu kurtaracağını belirtti.



YAZ BOYU ÇOCUKLARA ÖZEL YÜZME KURSU



Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Emin Mollaoğlu, 2015 yılından beri devam eden sosyal sorumluluk projesiyle ilgili şunları dile getirdi:



'Ümraniye'nin 15 okulunda yarı olimpik havuz ölçülerinde havuzlar kuruyoruz. Yazın denize gitme ve yüzme eğitimi alma imkanı bulamayan Ümraniyeli çocuklara yüzme fırsatı sunup, bu sıcak aylarda çocuklarımızın serinlemelerine yardımcı oluyoruz. 10 binin üzerinde çocuğumuz bu fırsattan yararlanıyor. Cuma hariç haftanın her günü sabah saat 10: 00'dan akşam saat 18: 00'a kadar bu hizmeti sunuyoruz. Eğitim vermiş olduğumuz çocuklardan bir kaçı bile yarın Derya Büyükuncu gibi milli yüzücü olursa, biz bundan mutluluk duyarız.'



Kayıtları 3 Temmuz'da başlayan ve yaz tatili boyunca devam edecek kurslar 15 okulda verilecek. Profesyonel yüzme hocaları eşliğinde; her türlü filtrasyon ekipmanlarının yer aldığı ve ph-klorlamanın düzenli olarak yapıldığı modern yüzme havuzlarında haftada iki gün yüzme kursu eğitimi alacaklar.



