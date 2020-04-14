Ümraniye Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yemek götürüyor
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Koronavirüs, Ümraniye, Aydoğan, Güncel

Ümraniye Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yemek götürüyor

Ümraniye Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovide-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan kimsesiz ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine yemek götürüyor.

14.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:58
Ümraniye Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yemek götürüyor

Ümraniye Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovide-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan kimsesiz ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine yemek götürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Halil İbrahim Sofrası Aşevi, yıllardır kimsesiz ve ihtiyaç sahibi ailelere hizmet ediyor. Her gün yüzlerce aile için kazanların kaynadığı aşevinde yapılan yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerin evine kadar bırakılıyor.

Halil İbrahim Sofrası Aşevi Sorumlu Şefi Özgür Aydoğan, günde 430 aileye yemek yaptıklarını, bunun da yaklaşık 1500 kişiye tekabül ettiğini belirtti.

Koronavirüs salgını sürecinde bazı tedbirler de aldıklarını anlatan Özgür Aydoğan, "Bizim için hijyen çok önemli. Özellikle bu süreçte arkadaşlarımız buraya gelirken toplu taşıma kullanmıyorlar ve belediyenin araçları ile geliyorlar. Bir de tedbir amaçlı bu aralar personel sayımızı da düşürdük. Hijyen kurallarını da sonuna kadar uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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