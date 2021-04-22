Ümraniye Belediyesi ihtiyaç sahibi 7 bin aileye iftariyelik yardımda bulunuyor
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Ümraniye Belediyesi ihtiyaç sahibi 7 bin aileye iftariyelik yardımda bulunuyor

Ümraniye Belediyesi ihtiyaç sahibi 7 bin aileye iftariyelik yardımda bulunuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Ümraniye Belediyesi, ihtiyaç sahipleri, kimsesi olmayan, korona virüse yakalanmış ya da bakıma muhtaç vatandaşlarla gönül sofraları kurmaya devam ediyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Ümraniye Belediyesi, ihtiyaç sahipleri, kimsesi olmayan, korona virüse yakalanmış ya da bakıma muhtaç vatandaşlarla gönül sofraları kurmaya devam ediyor. Ümraniye Belediyesi tarafından 7 bin ihtiyaç sahibi aileye iftarlık kumanya dağıtılacak.

Ümraniye Belediyesi, iftar sofralarında bu yıl misafir edemediği Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünde kaydı bulunan ihtiyaç sahibi 7 bin aileye, yemek ve iftariyelik götürüyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 40 personel, her gün 15.30'da başladıkları dağıtımı iftar saatine kadar sürdürüyor. 20 ekip, belirlenen adreslere; 2 kilo kavurma, 2 kilo pilav, 1 kilo baklava, 300 gram hurma, 400 gram beyaz peynir, 400 gram kaşar peyniri, 1 kilo siyah zeytin ve 380 gram reçel götürüyor.

"Paylaşmak bizim için önemli"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yaptığı açıklamada, "Bu yıl maalesef koronavirüs sebebiyle komşularımız için iftar sofrası kuramadık. Gönlümüz buna razı gelmedi. Bu yüzden 7 bin ailemize yemek ve iftariyelik dağıtmaya karar verdik. Biz Ümraniye olarak büyük bir aileyiz. Paylaşmak bizim için çok önemli. Gönül sofralarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine kurabildiğimiz için memnunuz. Hepsine afiyet olsun. İnşallah bu birbirimizden ayrı geçirdiğimiz son Ramazan olur. Rabbim cümlemize bu mübarek ayı huzur içerisinde geçirmeyi nasip etsin" dedi. - İSTANBUL

Ümraniye Belediyesi ihtiyaç sahibi 7 bin aileye iftariyelik yardımda bulunuyor
Ümraniye Belediyesi ihtiyaç sahibi 7 bin aileye iftariyelik yardımda bulunuyor
Ümraniye Belediyesi ihtiyaç sahibi 7 bin aileye iftariyelik yardımda bulunuyor
Ümraniye Belediyesi ihtiyaç sahibi 7 bin aileye iftariyelik yardımda bulunuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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