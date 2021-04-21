Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünden 4 güreşçi Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı
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Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünden 4 güreşçi Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı

Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünden 4 güreşçi Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünden 4 güreşçi Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünden 4 güreşçi Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Ümraniye Belediyesinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İrem Akalın, Tekirdağ'da düzenlenen 15 Yaş Altı Küçük Yıldız Bayanlar Milli Takım seçmelerinde 42 kiloda şampiyon olarak Bulgaristan başkenti Sofya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Büyük Yıldız Bayanlar Güreş Avrupa ve Dünya Milli Takım Kadrosu seçmelerinde ise 49 kiloda Sevim Akbaş, 53 kiloda Tuba Demir şampiyon olurken; 69 kiloda Dilan Tan üçüncü sırada yer aldı.

Bu üç güreşçi de haziran ayında Bulgaristan'ın Samokov kentinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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