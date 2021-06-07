Ümraniye Belediyesi'den çevre gününde anlamlı temizlik
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Ümraniye Belediyesi'den çevre gününde anlamlı temizlik

Ümraniye Belediyesi'den çevre gününde anlamlı temizlik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sıfır Atık Belgesi alan sayılı belediyeler arasına giren Ümraniye Belediyesi, Genç Kızılay işbirliğiyle 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturmak için Ümraniye Trabzon Millet Bahçesi'nde temizlik çalışması yaptı.

Sıfır Atık Belgesi alan sayılı belediyeler arasına giren Ümraniye Belediyesi, Genç Kızılay işbirliğiyle 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturmak için Ümraniye Trabzon Millet Bahçesi'nde temizlik çalışması yaptı.

Ümraniye Belediyesi, geri dönüşüm konusunda yaptığı çalışmalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son iki yılda yaklaşık 30 bin tona yakın atığı dönüştürerek ekonomiye kazandıran ve Sıfır Atık Projesi kapsamında; çocukların ve gençlerin bilinçlenmesini hedef alan paneller, giysi kumbaraları ve geri dönüşüm kutularının çeşitli mahallelere yerleştirilmesi gibi bir çok projeye imza atan Ümraniye Belediyesi, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Sıfır Atık Belgesi almaya da hak kazanmıştı.

Ümraniye Belediyesi, bu kez de 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle Genç Kızılay ekipleriyle birlikte çevrenin korunmasına yönelik farkındalığı arttırmak ve insanları çevrenin korunması yönünde harekete geçirmek için Ümraniye Trabzon Millet Bahçesi'nde düzenlenen temizlik çalışmasına katıldı. - İSTANBUL

Ümraniye Belediyesi'den çevre gününde anlamlı temizlik
Ümraniye Belediyesi'den çevre gününde anlamlı temizlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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