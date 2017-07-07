Ümraniye Belediyesi Daha Yeşil Bir Çevre İçin Çalışıyor

Ümraniye Belediyesi, geri dönüşüm atıklarını toplama çalışmalarını devam ettirirken, topladığı kağıt atıklarla günde 600 çam ağacına hayat veriyor.



Geçtiğimiz aylarda Ümraniye Belediyesi, ilçe genelinde geri dönüşüm atıklarını bünyesinde kurduğu bir ekiple toplamaya başlamıştı. Ümraniye Belediyesinin yürüttüğü bu çalışmada; 15 kamyon, 2 adet seyyar damper kamyon, 3 adet denetim aracı olmak üzere toplam 20 araç ve 40 personelle ilçe genelinde her gün 550 noktadan 35 ton geri dönüşüm atığı toplanıyor. Bu çalışmalar kapsamında toplanan atıkları geri dönüşüme kazandırmakla günde 600 çam ağacına hayat vererek bir açıdan ülkenin akciğerlerine sahip çıkılıyor.



Ümraniye Belediyesi ekipleri tarafından toplanan ambalaj atıkları, toplama-ayırma tesisine götürülüp, burada, ayırma bantlarında türlerine göre ayrıştırıldıktan sonra preslenip balyanarak geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Bu çalışmalar neticesinde çöp depolama sahalarına giden atıklar azaltılarak çevre kirliliğinin önüne geçiliyor, geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılarak, toplama maliyetlerinin düşürülmesinin ardından hammadde tasarrufu sağlanmış oluyor.



Tüm bu işlem süreçleri Ümraniye Belediyesi'nin kendi personeli tarafından gerçekleştiriliyor. - İSTANBUL