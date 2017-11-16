Ümraniye Belediyesi Camı Sanatla Buluşturuyor

Ümraniye Belediyesi, Meslek Edindirme Kursları kapsamında Cam Sanatını halkla buluşturuyor. Uzman hocalar tarafından verilen cam yaldızlama dersleri ile birçok Ümraniyeli bu kurslardan faydalanıyor.



Sanatla ilgili çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam eden Ümraniye Belediyesi Cam Yaldızlama Atölyesi, Ümraniye Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezinde birbirinden güzel motif ve desenleri camla buluşturuyor. Geleneksel sanatlar ve el sanatlarıyla alakalı birçok çalışmasından biri olan Cam Yaldızlama Atölyesiyle Ümraniye Belediyesi; kursiyerlerine cam yaldızlama sanatının her aşamasında faydalanabilecekleri bir alan sunuyor. Kumlama işleminin de yapılabildiği atölyede ürünlerin fırınlanabileceği fırın da bulunuyor. Böylece kursiyerler, son yıllarda yoğun ilgi gören cam yaldızlama sanatının aşamalarını yerinde öğreniyor.



Uzman hocalar tarafından verilen cam yaldızlama dersleri yaklaşık 7 yıldır devam ediyor ve birçok Ümraniyeli bu kurslardan faydalanıyor. Bu kapsamda bu yıl da 24 kursiyere cam yaldızlama dersleri verilen atölyede ayrıca Ümraniye Belediyesi için hediyelik üretimi yapılıyor. - İSTANBUL