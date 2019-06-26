Ümraniye Belediyesi, anaokulu öğrencilerine çevre bilinci aşılıyor
ÜMRANİYE Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri anaokulu öğrencilerine, geri dönüşüm kutusu eğitimi verdi.
ÜMRANİYE Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri anaokulu öğrencilerine, geri dönüşüm kutusu eğitimi verdi. Eğitimin ardından öğrenciler Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni gezdi. Öğrenciler Türkiye'ye özgü endemik bitkilerin olduğu botanik bahçesinde bitkilerin hayat hikayelerini yerinde gezerek öğrendi. Ümraniye Çiğdem Evi'nde de geri dönüşümün önemi, kutuların renkleri ve geri dönüşen atıklara neler yapıldığını anlatan animasyon çizgi filmi izletildi
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA
Hollandalı üniversite öğrencileri, 725 kilometre hıza ulaşan ve güneş enerjisiyle çalışan otomobil yaptı
Son dakika! Devlet Bahçeli, Nagehan Alçı'nın canlı yayındaki "Öcalan" iddiasına çok sert yanıt verdi