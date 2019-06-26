Ümraniye Belediyesi, anaokulu öğrencilerine çevre bilinci aşılıyor

Ümraniye Belediyesi, anaokulu öğrencilerine çevre bilinci aşılıyor

ÜMRANİYE Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri anaokulu öğrencilerine, geri dönüşüm kutusu eğitimi verdi.

Ümraniye Belediyesi, anaokulu öğrencilerine çevre bilinci aşılıyor
ÜMRANİYE Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri anaokulu öğrencilerine, geri dönüşüm kutusu eğitimi verdi. Eğitimin ardından öğrenciler Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni gezdi.  Öğrenciler Türkiye'ye özgü endemik bitkilerin olduğu botanik bahçesinde bitkilerin hayat hikayelerini yerinde gezerek öğrendi. Ümraniye Çiğdem Evi'nde de geri dönüşümün önemi, kutuların renkleri ve geri dönüşen atıklara neler yapıldığını anlatan animasyon çizgi filmi izletildi


- İstanbul
Kaynak: DHA
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