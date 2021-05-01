Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Kovid-19 nedeniyle vefat etti
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Kovid-19 nedeniyle vefat etti

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Kovid-19 nedeniyle vefat etti
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

Yıldırım, Kovid-19 nedeniyle bir süredir Medical Park Maltepe Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Ahmet Galip Yıldırım'ın cenazesi, yarın 14.30'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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