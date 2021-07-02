Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'dan milli güreşçi Melisa Sarıtaç'a tebrik
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'dan milli güreşçi Melisa Sarıtaç'a tebrik

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'dan milli güreşçi Melisa Sarıtaç'a tebrik
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda altın madalya kazanan Melisa Sarıtaç'ı sosyal medyadan tebrik etti.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda altın madalya kazanan Melisa Sarıtaç'ı sosyal medyadan tebrik etti.

Başkan Yıldırım, aynı zamanda Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Melisa'yı, "Tebrikler Şampiyon Kızım! Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Sporcumuz Melisa Sarıtaç, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Melisa, Avrupa şampiyonu olarak İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletti. Başarısıyla göğsümüzü kabartan kızımızı tebrik ediyorum." sözleriyle kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'dan milli güreşçi Melisa Sarıtaç'a tebrik - Haberler Spor
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