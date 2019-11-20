Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, teknolojiden uzak hizmet veriyor

20.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:30

Haberler.com/ Olgun Kızıltepe

31 Mart yerel seçimlerinde partisinin oylarını artırıp yüzde 54'lük kesimin desteğini alarak Ümraniye Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan İsmet Yıldırım, teknolojinden uzak bir yaşam sürüyor. Halkın elini sıkmayı, sosyal medyada geçirilen zamandan daha değerli bulduğunu ifade eden Yıldırım, "Göreve geldiğim günden beri 150 bin kişinin elini sıktım" dedi.

"TELEFON KULLANIYORUM ANCAK..."

Yaklaşık 700 bine yakın kişinin ikamet ettiği İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olan Ümraniye'nin belediye başkanlığını yapan İsmet Yıldırım, kimsenin bilmediği ilginç yönüyle dikkat çekiyor. Sosyal medyayı takip etmediğini belirten Yıldırım, "Bilgisayar başında zaman geçirmiyorum. Telefon kullanıyorum ancak mesaj yazmayı dahi bilmiyorum. Teknoloji olmadan da hizmet edileceğini herkese göstermek istiyorum. İnsanlarla birebir diyalog kuruyorum. Göreve geldiğim günden beri yaklaşık 150 bin kişinin elini sıktım. Bu çok ciddi bir rakam. Bu rakamı daha da artırmayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

"KAPIMIZ HERKESE AÇIK"

Sosyal medyadan kendisine ulaşmaya çalışanların niyetlerini az çok bildiğini ifade eden Yıldırım, "Niyeti halis olanları belediyemize bekliyoruz. Kapımız herkese açık. Bunun yanında halk günleri düzenliyoruz. Sorunu, sıkıntısı olan gelsin anlatsın. Dinlemeye, çözüm bulmaya hazırız. Sosyal medyadan birileri yazıyor. Nedir, kimdir nereden bileyim? Her zaman şeffaf olmaktan yanayız. Görevde kaldığımız sürede de bu hep böyle olacak" şeklinde konuştu.

"VARIMIZI YOĞUMUZU ORTAYA KOYUYORUZ"

Hizmet konusunda yatırım taleplerinin olduğunu ve bunun da olumlu karşılandığını ifade Yıldırım, "Ümraniye'yi daha yaşanır bir kent yapmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Seçim vaatlerimizi gerçekleştireceğiz. Bunun için yatırım taleplerimiz oldu. Bu taleplerimizin birçoğu da karşılık buldu. İlçedeki trafik sorununun farkındayız. Bunun için de birtakım adımlar atacağız" dedi.

GENÇLERE ÖĞÜT VERDİ

Son olarak gençlere nasihatlerde bulunan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "Sosyal medyayı hayatlarının merkezine oturtmasınlar. Bol bol okusunlar. Sosyal medya kirli bir mecra. Buradan okuduklarını direk kabul etmek yerine yorumlasınlar, akıl süzgecinden geçirsinler. O zaman kendi doğrularını bulurlar."