Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti

Yıldırım: "Cumhur ittifakı bu memleketin bundan sonra vazgeçilmez en önemli unsuru"

İSTANBUL - AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ülkü Ocakları Ümraniye İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi ile birlikte oluşan cumhur ittifakının önemine dikkat çekerek, "Cumhur ittifakı bu memleketin bundan sonra vazgeçilmez en önemli unsuru" dedi.

Ümraniye'de cumhur ittifakının adayı olan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ülkü Ocakları Ümraniye İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada Ülkü Ocakları Ümraniye İlçe Başkanı Kadir Ensar Ejder ile görüşen başkan adayı Yıldırım, daha sonra buradaki gençlerle bir araya geldi. Yıldırım, cumhur ittifakının önemine değinerek, AK Parti'nin ve MHP'nin Türkiye'nin temel değerleri konusunda aynı düşünceleri paylaştıklarını ifade etti. Anayasal değişikliğin ardından da bir ittifakın olduğunu anlatan Yıldırım, "Yani her şeyi aynı. Düşünceleri aynı. Yaşayışları aynı, inanışları aynı insanların bir yerde olması lazımdı. Bir yerde ittifak etmesi lazımdı. Millet diyoruz, millette bir gayrılığımız var mı. AK Parti'de de yok, Milliyetçi Hareket Partisi'nde de yok. Millette aynı, hiç milletsiz olur mu. Biz bir milliyete sahibiz. Vatanda da aynı. Vatanımız tek. 780 bin kilometre kare vatanımız var. Misak-i milliyi çizmişiz. Asıl misaki millimiz daha büyüktü Osmanlı zamanında. Biz bir metrekaremizi kimseye vermeyiz. Aç kalırız kimseye vermeyiz. Vatanda da problem yok. Hepimiz aynı düşünüyoruz. Millet öyle, vatan öyle, devlet öyle. Devletsiz olur mu. Devletsiz olursan gelir birisi seni kapar. Devlet konusunda da aynı düşüncelere sahibiz. Devleti istemeyen başka yerlere gidecek. Biz onlarla birlikte olamayız. İttifakın ruhunda devlet de var. Bayrak zaten bizim bayrağımız. Bizim başka öyle paçavralarla işimiz yok. Bayrakla da problem yok. Demek ki ittifak ta da problem yok. Her şeye aynı şekilde inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Tabi ufak tefek fikri ayrılıklar olacak. Onlar da zenginliğimiz. Hepimiz aynı düşünürsek, bu söylediklerimin dışında her şeyi aynı düşünürsek olmaz, tek tip adam olur" diyen Yıldırım, "O zaman gelişme olmaz. O zaman kalkınma olmaz. O zaman fikri çalışma olmaz. Fikri yükseliş olmaz. Bu sebeple Cumhur ittifakı bu memleketin bundan sonra vazgeçilmez en önemli unsuru. Ben bu ittifakı kuran iki önemli şahsiyetten, iki önemli liderden Allah razı olsun diyorum. Allah uzun ömürler versin her ikisine de. Cumhur ittifakı bundan sonra en iyi şekilde, en kuvvetli şekilde bizlerin gayretleriyle devam edecek. Önümüzdeki 31 Mart'ta Ümraniye'de en yüksek oyla bu temsili alacağımızı düşünüyorum. İnşallah hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA