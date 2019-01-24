Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, esnafı ziyaret etti

Başkan adayı Yıldırım, yaşlıların elini öptü, çocuklara hediye verdi

Engelli Yasin Yaman'ın sorusunu yanıtlayan Yıldırım, Yasin'e araba hediye etti

İSTANBUL - Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, İstiklal Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. Bir çay evine giren Yıldırım, yaşlı bir amcanın elini öperken, engelli Yasin Yaman'ın metro sorusuna yanıt verdi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Ümraniye Belediye Başkana adayı İsmet Yıldırım, İstiklal Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. Önce bir çay evine giren ve burada mahalle sakinleri ile buluşan Yıldırım, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Yıldırım, sohbet sırasında gelen yaşlı bir amcanın da elini öperek bir süre sohbet etti. Yıldırım, çay evindeki buluşma sırasında engelli Yasin Yaman'ın yeni metro hattı sorusuna da yanıt verdi. Yasin Yaman'nın bu duyarlılığına hayran kalan Yıldırım, Yasin Yaman'a araba hediye etti.

İstiklal Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, mahalle esnafını da tek tek dolaşarak ziyaret etti. Yıldırım, bu ziyaretler sırasında mahallede dolaşırken karşılaştığı çocuklara da hediye verdi. Yıldırım, fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşlarla da yan yana gelerek fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İHA