Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosunun 2022'de bitmesi hedefleniyor

20.09.2019 19:50

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 1 yıldır inşası duran "Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı"nın yapım çalışmalarını yeniden başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, metro çalışmalarının yeniden başlaması için düzenlenen törende İmamoğlu'na Genel Sekreter Yavuz Erkut, Genel Sekreter Yardımcıları Orhan Demir ve Murat Kalkanlı ile Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin eşlik etti.

Açılış öncesinde konuşan İmamoğlu, İstanbul'da şu anda yaklaşık 154 kilometre aktif metro hattı bulunduğunu belirterek, bunun toplu taşımadaki oranının yüzde 18 olduğunu söyledi.

"Bu hattın, 2022 yılında bitirilmesini ön görüyoruz"

İstanbul'da 222 kilometrelik metro çalışmasının devam ettiğini paylaşan İmamoğlu, şu bilgileri verdi:

"Burada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 81 kilometrelik bir payı söz konusudur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da 141 kilometrelik metro çalışmaları sürmektedir. Ne yazık ki, içinde bulunduğumuz Göztepe-Ümraniye hattı gibi 8 proje, yaklaşık 1 yıldır ya da daha uzun süredir çalışmaları durmuş projelerdir. Bunun birçok nedeni var. Önümüzde sıkı bir yükün olduğunun farkındayız; ama arkadaşlarımla çok kararlıyız. İstanbul, güçlü ve kararlı bir kent. İstanbul, şehrin geleceğini tasarladığı gibi yatırımları ile ilgili de sağlam ve karakterli adımlar atacak. Ağustos ayında attığımız imza ile burayla ilgili finansal anlamdaki sorunun büyük bir kısmını aşmış bulunmaktayız. Yaklaşık 1 yıldan fazladır duran bu şantiyeyi hareketlendireceğiz. Bu hattın, 2022 yılında bitirilmesini ön görüyoruz."

İmamoğlu, konuşmanın ardından beraberindeki heyeti yanına davet ederek, metro çalışmasını başlatan butona bastı.

"Hedefimiz duran metro hatlarının tümünü hayata geçirmek"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, törenin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Bir soru üzerine, duran metro hatları ile ilgili görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tek yönlü kurum -yüklenici firma ile çözülecek işler değil. Şu anda bahsettiğimiz işlerin iş yükü, oldukça yüksek meblağlara sahip. Bunun mutlaka proje bazlı borçlanmaya ihtiyacı var. Bu anlamda biz hem finans kuruluşlarıyla hem yüklenici kurumlarla bir araya gelip konuşuyoruz. Hedefimiz aslında, duran hatların tamamında -çok merak edilen Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı'nın 2020'nin ocak-şubat ayına yetişmesi gibi- projelerde somut bitişi ile ilgili takvimleme yapmaktır. Duran hatlarla ilgili hedefimiz de 2022-2023 bandında, tümünün bitirilerek hayata geçirilmesini sağlamaktır."

- Şehir Tiyatroları'ndan kaldırılan oyunlar

Şehir Tiyatroları'nda Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Kutlu, İskender Pala gibi edebiyatçıların oyunlarının kaldırılmasıyla ilgili yapılan eleştirilerin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, Şehir Tiyatroları'nın kendi benliğine dönmesi için talimat verdiğini ve bir belediye başkanı olarak detaylarla ilgilenmediğini söyledi.

Necip Fazıl Kısakürek'in oyununun uzun zamandır sahnelenmediğini dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Necip Fazıl ile ilgili bahsedilen oyun, 2018'in Nisan ayından beri, neredeyse 2 seneye yakın bir zamandır oynanmayan bir oyun. Yani bizimle ilgili değil. '20 aydır niye oynanmıyor?' diye sormayanlar, bize bunu niye soruyorlar anlamış değilim. Kaldı ki 2-3 oyun değil, başka yazarların da yurt dışından ünlü yazarların da oyunları geri çıkarılmış. Burada bazı sebepler olduğunu aktardılar. Mesela bir başka oyun; dış yapım olarak alındığını, sadece bir oyunun 250 bin liranın üzerinde maliyeti olduğundan bahsettiler. Bunun yerine kendi iç kadrosu ile oyun üreten, kendi iç kadrosu ile mevcut oyunlara da yine aktif şekilde oradaki bir kurulun karar vereceği şekilde yeni oyunlar da üreterek aktif bir tiyatro dönemi başlatmak istiyoruz. Hukuksuz yere atılan sanatçıların tekrar geri dönmesini istiyoruz. 'Onunla ilgili çalışma başlatın.' dedim. İskender Pala'nın ismini kullanıyorlar. İskender Pala'nın ciddi sayıda kitabını okumuş, kendisi ile münasebeti olan, beğenerek kitaplarını okuyan birisiyim. Bunda sorun yok ki. Yarın onun oyunu da olur."

Kaynak: AA