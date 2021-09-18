Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı projesinin yüzde 40'ı tamamlandı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye( İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 ilçeden geçecek, 11 istasyonlu, 13 kilometrelik Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda gerçekleştirilen 'TBM Geçiş Töreni'nde katıldı. 2 TBM (Tünel Delme Makinesi ) cihazının aynı anda görevini tamamlaması nedeniyle düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, "Çevre dostu, hızlı, konforlu metro inşaatları konusunda İstanbul, dünyanın en önemli metro atılımlarından birini yapmakta" dedi.

İmamoğlu, "İstanbul'un ulaşım sorunlarını çözmek, belki de İstanbul'un en güncel, en derin, en önemli problemine çözüm bulmak anlamına geliyor. Özellikle bugünün gündemi olan iklim değişikliğiyle mücadelede; çevre dostu, hızlı, konforlu metro inşaatları konusunda İstanbul, dünyanın en önemli metro atılımlarından birini yapmakta. Bildiğiniz gibi bu anlamda aynı anda en çok raylı sistem kenti yapan durumdayız" dedi.