Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı projesinin yüzde 40'ı tamamlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı projesinin yüzde 40'ı tamamlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı projesinin yüzde 40'ı tamamlandı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye( İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 ilçeden geçecek, 11 istasyonlu, 13 kilometrelik Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda gerçekleştirilen 'TBM Geçiş Töreni'nde katıldı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye( İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 ilçeden geçecek, 11 istasyonlu, 13 kilometrelik Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda gerçekleştirilen 'TBM Geçiş Töreni'nde katıldı. 2 TBM (Tünel Delme Makinesi ) cihazının aynı anda görevini tamamlaması nedeniyle düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, "Çevre dostu, hızlı, konforlu metro inşaatları konusunda İstanbul, dünyanın en önemli metro atılımlarından birini yapmakta" dedi.

İmamoğlu, "İstanbul'un ulaşım sorunlarını çözmek, belki de İstanbul'un en güncel, en derin, en önemli problemine çözüm bulmak anlamına geliyor. Özellikle bugünün gündemi olan iklim değişikliğiyle mücadelede; çevre dostu, hızlı, konforlu metro inşaatları konusunda İstanbul, dünyanın en önemli metro atılımlarından birini yapmakta. Bildiğiniz gibi bu anlamda aynı anda en çok raylı sistem kenti yapan durumdayız" dedi.

2024 yılına kadar 16.7 kilometre metro hattını İstanbullularla buluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Ekrem İmamoğlu, "Teslim aldığımızda durmuş projelerden birisiydi. Başladığımız ilk proje olmuştu 2019' da ilerleme düzeyi yüzde 4 'tü bu hattın. Eylül 2020 itibariyle yüzde 40'lara yaklaştığımızı müjdeleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Tam 15 noktada açma, kapama, delme, tünel yöntemleriyle istasyon makas ve geceleme hattında 24 saat çalışan bir ekip olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu, "2'si kuzeye 2'si güneye doğru 4 tünel delme makinesinin burada çalışıyor olması da başka önemli bir dipnot. 2023 yılı sonunda sinyal testlerini tamamlayarak hattı yolculu işletmeye almaya hedefliyoruz" dedi.


Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı projesinin yüzde 40'ı tamamlandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da bazı yollar Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle kapatılacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Mansur Yavaş Murat Kurum
Magazin Kylie Jenner Amelia Hamlin Berfu Yenenler
Spor Marcao Arda Turan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hakan Binbaşgil Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı projesinin yüzde 40'ı tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 16:04:07. #1.12#