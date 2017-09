Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı Yeni Görünümüne Kavuşuyor

Kaliteli hizmet anlayışı ile 2004 yılından beri başarılı projelere imza atan Ümraniye Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ümraniye'ye büyük bir meydan kazandıran Başkan Hasan Can, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nı yenileyerek prestijli bir projeyi hayata geçiriyor.



Göreve geldiği 2004 yılından bu yana başlattığı hizmet seferberliği ile Ümraniye'yi İstanbul'un parlayan yıldızı haline getiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, ilçeye dev bir kalıcı eser daha kazandırıyor. Ümraniye Belediyesi'nin birçok sosyal aktivitesinin gerçekleştirildiği 15 Temmuz Şehitler Meydanı yeni bir görünüme kavuşuyor.



Yeni Meydan ile Ümraniyelilerin günlük yaşamında çok önemli avantajlar sağlayacağını belirten Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, meydan çalışmaları kapsamında, Ümraniye Gaffar Efendi Sokakta bulunan 90'lı yıllarda inşa edilen İGDAŞ binasının deplase edildiğini hatırlatarak, 50 yıllık Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu'nun da Ümraniye Belediyesi tarafından yeniden yaptırıldığını söyledi. Başkan Hasan Can; "Ümraniye Belediyesi tarafından yapımına başlanan meydan projesi 1'inci etabı kısa sürede tamamlanarak hayata geçirildi. Böylelikle açılan alan Ümraniye Meydanı olarak halkın ortak kullanım alanına dönüştürüldü" dedi.



Başkan Hasan Can, sözlerine şöyle devam etti:



"Birçok aktivitenin yapıldığı 15 Temmuz Şehitler Meydanımızın şimdi 2'nci etabına geçiyoruz. Ümraniye Belediyemiz tarafından hazırlanan ve İstanbul Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak olan proje; 35 bin 250 metrekare inşaat alanını kapsıyor. 15 Temmuz Şehitler Meydanı üzerindeki hazırlık ve deplase çalışmalarını ise, Ümraniye Belediyesi olarak başlattık. 25 dönümlük Meydanın altına 4 katlı bin araçlık büyük bir zemin altı otopark ve projenin eksi 1. katında planladığımız birçok sosyal hizmet kompleksi yaptıracağız. Proje de yapımına başlayacağımız otopark, bölgenin trafik sorunlarını da önemli ölçüde çözüme kavuşturacak."



Ümraniye'nin vizyon projesi hayata geçiyor



Yapımına başlanan proje ile Ümraniye ilçesi, yeni bir sosyal tesis ile vatandaşların rahat nefes alabileceği, dinleneceği ve sosyal aktivitelerde kullanabileceği bir meydana kavuşacak. Ayrıca Ümraniye Belediyesi'nin sergi alanları ve 9 bin 558,20 metrekare çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları ile süslenecek. Projenin zemin altındaki eksi 1. katı 7 bin 500 metrekare alana sahip olup; gençlik ve spor merkezi, şehir kütüphanesi, konferans salonu, fuaye, meslek kursları, toplantı salonu, kültür merkezi ve bay bayan mescit gibi birçok sosyal hizmeti içinde barındıracak.



4 katlı bin araçlık zemin altı otopark yapılacak



Yapımına başlanan proje ile Ümraniye Merkezi'nde 4 katlı zemin altı otopark inşa edilecek. Proje kapsamında bölgenin trafik ve otopark sorunu da önemli ölçüde çözüme kavuşacak.



Meydan ile birlikte Alemdağ Caddesi TRT lojmanları ve Suiş Caddesi arası kısım da yayalaşarak bu proje kapsamında cadde, İBB tarafından yenilenecek. Ayrıca nostaljik tramvay ile şehrin merkezine estetik bir görünüm katmak hedefleniyor. - İSTANBUL