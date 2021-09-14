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Ümraniye'de Ekin Uzunlar rüzgarı esti

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Ümraniye'de Ekin Uzunlar rüzgarı esti

Ekin Uzunlar Ümraniye Belediyesi tarafından Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlediği etkinlikte sahne performansı sergiledi. Sahne performansında "Öptüm Nefesinden" ve "Hüznün Gemileri" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra 90'lardan günümüze eserler seslendirdi.

Performansında katılımcıların Ekin Uzunlar şarkılarını hep bir ağızdan seslendirmesi geceye damga vurdu. Ekin Uzunlar sahne performansının yanı sıra kemençe performansı ve katılımcılarla olan diyalogları ile de müzikseverlerden büyük alkış aldı.

Sahne Performansı Öncesi soruları yanıtlayan Ekin Uzunlar, müzik yolculuğuna annesinin "Çık bir şarkı da sen söyle Ekin." demesiyle başladığını söyledi. Annesinin bu sözününün kendisi için önemini vurgulayan Ekin Mustafa Ceceli ile kesişen müzikal yolculuğun da hayatında büyük bir dönüm doktası olduğunu söyledi. Sahne performanslarında çok efor sarf etmesiyle bilinen Ekin Uzunlar, "Sahne performans işidir, sahnede terlemelisin. Bir konserde Müzik ve şarkılar kadar o şarkıları nasıl sunduğunuz da önemli." şeklinde konuştu.
Ümraniye'de Ekin Uzunlar rüzgarı esti

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