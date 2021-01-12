Om Sayf kimdir? Ümmü Seif (Om Sayf) neden yardım istiyor?
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Om Sayf kimdir? Ümmü Seif (Om Sayf) neden yardım istiyor?

12.01.2021 12:32 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:41
Om Sayf kimdir? Ümmü Seif (Om Sayf) neden yardım istiyor?

Youtube'da 5 milyon takipçisi olan Ümmü Seif, son çektiği video ile gündeme geldi. PubG Mobil çekimleri yaparak açtığı YouTube hesabından paylaştığı video çok dikkat çekti. Peki, Ümmü Seif kimdir? Ümmü Seif (Om Sayf) neden yardım istiyor? Om Sayf Kanalımdaki Son Video adını verdiği videoda ne diyor?

Pubg Mobil videoları çekerek 5 milyon aboneye ulaşan Ümmü Seif, son videosundan sonra Türkiye dahil pek çok ülkede trendler listesine girdi. Bunun üzerine Youtube kullanıcıları Ümmü Seif kimdir? Ümmü Seif (Om Sayf) neden yardım istiyor? sorularının cevaplarını aradı.

ÜMMÜ SEİF KİMDİR?

25 yaşında olan Ümmü Seif, Youtube hesabında paylaştığı Pubg Mobil videolarıyla 5 milyon aboneye ulaşan bir isimdir.

ÜMMÜ SEİF (OM SAYF) NEDEN YARDIM İSTİYOR?

Youtube'da geniş takipçi kitlesine sahip olan Ümmü Seif, son çektiği video ile gündem konusu oldu. Videosunda artık çocuklarına vakit ayırmak istediğini ve kanalı bırakacağını söylüyor. Ancak 30 saniyelik videonun sonunda yaptığı el işareti takipçileri tarafından bir yardım isteği olarak algılandı. Ancak, Youtuber konu hakkında açıklama yapmadı.

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