Ümmü Putgül kimdir, kaç yaşında? Aşkın Tarifi Gülendam kimdir? Ümmü Putgül nereli?
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Ümmü Putgül kimdir, kaç yaşında? Aşkın Tarifi Gülendam kimdir? Ümmü Putgül nereli?

Ümmü Putgül kimdir, kaç yaşında? Aşkın Tarifi Gülendam kimdir? Ümmü Putgül nereli?
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Londra'da eğitim almış olan ve pek çok dizi filmde rol alan Ümmü Putgül, Kanal D ekranlarında yayınlanacak Aşkın Tarifi dizisinde Gülendam karakterini canlandıracak. Peki, Ümmü Putgül kimdir, kaç yaşında? Aşkın Tarifi Gülendam kimdir? Ümmü Putgül nereli? Ümmü Putgül mesleği nedir? Ümmü Putgül hayatı ve mesleği nedir?

Londra'da eğitim almış olan ve pek çok dizi filmde rol alan Ümmü Putgül, Kanal D ekranlarında yayınlanacak Aşkın Tarifi dizisinde Gülendam karakterini canlandıracak. Peki, Ümmü Putgül kimdir, kaç yaşında? Aşkın Tarifi Gülendam kimdir? Ümmü Putgül nereli? Ümmü Putgül mesleği nedir? Ümmü Putgül hayatı ve mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde…

ÜMMÜ PUTGÜL KİMDİR?

Ümmü Putgül, 28 Ocak 1982 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden mezun olmuş olan Putgül, ardından Londra'da oyunculuk eğitimi almıştır. Özellikle İftarlık Gazoz sinema filminde canlandırmış olduğu Gülizar karakteri ile izleyenler tarafından beğenilen ve şivesinden dolayı nereli diye merak edilen oyuncu, aynı zamanda bu filmde çocuk oyuncu Efe Parlar'ın oyuncu koçluğunu da yapmıştır.

Ümmü Putgül'ün rol almış olduğu diğer başarılı yapımlardan bazıları Dondurmam Gaymak, İftarlık Gazoz, Saf ve Sınırlar, Avlu ve Bir Annenin Günahı dizisidir. Oyuncu Ümmü Putgül evlidir ve Mercan adından bir oğlu bulunmaktadır. 41 yaşında olan oyuncu, Kova burcudur. Son olarak 2021 senesinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinde Gülendam karakterini canlandırmaktadır.

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Ümmü Putgül kimdir, kaç yaşında? Aşkın Tarifi Gülendam kimdir? Ümmü Putgül nereli? - Haberler
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