Küçükmece Evimevim Konferans Salonunda "Hepimiz Meryemiz" projesine destek sağlamak ve fakındalık oluşturmak için Ümmetin Birlik ve Diriliş Günü Kudüs programı gerçekleştirildi.

Program Kuran-ı Kerim tilaveti ile ile başladI, daha sonra AK Parti istanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırımın gönderdiği mektup'un okunması ile devam etti.

Etkinlikte açılış konuşması yapan UKEAD Başkanı Ayşegül Bayıcı,"Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Kudüs, üç ilahi din için önemli ve kutsal mekanları içinde barındırmaktadır. Kudüs tarih boyunca barış, mukaddesat, selamet anlamlarını gelen isimleri taşımış insanlığın ortak mirası olmuştur. Fakat günümüzde büyük bir işgal ve zulmü altındadır" ifadelerini kullandı.

Bayıcı, Hz.Meryem annemiz hem müslümanlar hem de hristiyanlar için için önemlidir. Hz.Meryem'in Kudüs'e adanmışlığından dolayı çektiği sıkıntıları bugün onun varisleri olan Kudüs'lu kadınlar yaşamaktadır. Her gün işkence ve zulme uğrayıp işgalci israil güçleri tarafından hakarete uğramaktadırlar, bizler Kudüs'lu Müslüman kardeşlerimize umut olmak ve yanlarında olmak için "Hepimiz Meryemiz" projesini başlattık ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

HAGEV Başkanı Pınar Üstün ise, "Hz. Meryem tek başına zulmün karşısında dimdik duran, bu anlamda Filistinli kadınlara ve tüm müslüman kadınlara örnek olan bir peygamber annesidir. Kudüs ziyaretim sırasında Hz. Meryem yürekli bir çok Filistinli kadın gördüm ve onların işgal kuvvetlerine karşı tüm inanç ve samimiyetleriyle mücadele ettiklerine şahit olduğunu" dile getirdi.

Programa işgalci İsrail güçleri tarafından vurulan ve tedavi edilmek için İHH tarafından Türkiye'ye getirilen Kudüs'lu Mariam Fareed Aeo Mattar' de katıldı.

Matter programda yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi:"Kudüs davası sadece Filistinlilerin değil bir ümmetin, tüm müslümanların davasıdır. Gazze'de Kudüs'te tüm Filistin topraklarında vahşi bir zulümdür hüküm sürmekte ama Allaha hamd olsun ki bizler davamızdan ve topraklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz tüm müslümanların destekleri ile haklı ve onurlu özgürlük mücadelemizde bir gün zafere ulaşacağız. Allah inanlarla birliktedir" ifadelerini kullandı.

Matter, ayrıca tedavisi sürecinde kendisi ile yakından ilgilen ve Türkiye'de misafir eden İHH yetkililerine ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek tüm Türk halkına Kudüs ve Filistin için verdikleri destekten dolayı tüm filistin halkı adına teşekkür etti.

Program'da Kudüs'le ilgili şiirler seslendirildi. Ayrıca "Hepimiz Meryemiz" projesi kapsamında özel olarak hazırlanan animasyon filmi gösterimi yapıldı.

Gece Kudüs ve Filistin tarihi ile ilgili sunumların yapılması ile sona erdi. Programa bir çok sivil toplum temsilcisi ve Kudüs gönülleri katıldı.

Kaynak: AA