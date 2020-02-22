22.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:46

Asma Köprüsü Uluslararası Öğrenci Platformu Hacı Bayram Veli Camii avlusunda "Ümmete barış, Kudüs'e özgürlük" adında basın açıklaması yaptı.



Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği, "Haram Aylarda Barışa Doğru Bir Adım" çağrısı gerçekleştirdi. Hacı Bayram Veli Camii önünde basın açıklaması yapan grup adına Kırgızistan Türkü Nezir Mamadamenov basın açıklamasını okudu.



Kuran-ı Kerim'de Tevbe suresinin 36. Ayetinde "Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak on ikidir; bunlardan dördü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin" ayetlerini hatırlatan Mamadamenov, "Bu ayet Müslümanların savaşmasının ve kan dökmesinin yasaklandığı aylardır. Dünya üzerinde Müslümanların zulme uğramadığı, soykırıma maruz kalmadığı, ayrılık ve tefrikaya düşmediği bir coğrafya ne yazık ki mevcut değildir. Müslümanlar her yerde açlık, yoksulluk, zulüm ve baskı altında hayatlarını devam ettirmeye çalışmaktadırlar. Kudüs, Suriye, Keşmir, Arakan ve Doğu Türkistan artık konjonktürel durumlara emanet edilmiş durumdadır. Bunun en önemli sebebi ise Müslümanların birlik olamayışıdır. Kendi ırkı, cemaati ve grubunun Menfaati söz konusu olduğunda Hamza kesilenler, ümmet söz konusu olduğunda kimliklerini maalesef unutabilmekteler" dedi.



İslam aleminin en önemli meselesi olan Kudüs hakkında da açıklama yapan Mamadamenov, "Siyonistlerin işgali altındadır. Müslümanların namusu olan Mescid-i Aksa, Siyonistlerce kirletilirken, Müslümanlar kendi aralarında kavgaya ve gaflete düşmüşlerdir. Siyonist ve emperyalist ittifak Kudüs'ten Müslümanları çıkarmanın planlarını yaparken, Müslümanların gafletten uyanıp, tek kurtuluş yolu olan Kudüs konusunda birleşmesi, tek vücut olması gerekmektedir. Çünkü Kudüs sadece Filistin meselesi olarak görülemez. Kudüs, Filistin'de yaşayanların değil, "ben Müslümanım" diyen herkesin meselesidir. Kudüs işgalden kurtulana, Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuşana kadar Müslümanlar rahat nefes alamayacaktır. İslam aleminin içinde bulunduğu gafletten uyanmanın yolu Kudüs ile başlar, Kudüs'ten geçer ve Kudüs'te biter. Bu sebepledir ki, bütün Müslümanlar, Müslümanların devletlerinin liderleri, önderleri Kudüs'ü en önemli gündemleri yapmalı ve aralarındaki kavgaya bir son vererek sorumlusu oldukları Müslüman halkları İslam çatısı altında toplamalıdır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA