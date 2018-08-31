Ümmet Akın; Akın" Büyükşehir İçin Ortak Aday Arayışı Şimdilik Yok"

AYDIN(İHA) – Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Didim MHP ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan aday adayı olduğunu belirten Akın, il genelinde tüm ilçeleri bir program dahilinde ziyaretlerde bulunacaklarını ifade etti.

Didim Belediyesi Başkan aday adayı Eda Yücel İlhan'a başarı dileklerinde bulunan Akın, tüm Aydın'ın hak ettiği yerlere gelmesi için el birliği ile çalışacaklarını belirtti. Gazetecilerin, halk arasında Aydın Büyükşehir için MHP- AK Parti ile ortak aday çıkaracağı yönünde sorusuna da cevap veren Akın, şu anda kendisinin MHP Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına talip olduğunu, ortak aday için şimdilik herhangi bir çalışma olmadığını sözlerine ekledi. - AYDIN