Ümmet Akın 210 Milyonluk Kredinin Nerede Kullanılacağını Sordu

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, altyapı ve üstyapı işlerinde kullanılmak üzere İller Bankası'ndan 210 milyon lira kredi kullanılması ve bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin gündem maddesini kabul etti.



Gündeme gelen 210 milyon kredi kullanılması maddesi ile ilgili olarak Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Meclis toplantısında bu kredinin ne amaçla ve nerelerde kullanılacağına ilişkin yönelttiği soru ise cevapsız kaldı.



Büyükşehir meclisinde altyapı ve üst yapı çalışmalarında kullanılmak üzere ibaresi ile geçen maddeye daha da açıklık getirilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Akın, "210 milyon lira kredi kullanılacak ve bununla ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi oylama ile kabul edildi. Elbette Aydın ilçeleri ve mahallelerine hizmet gelecekse bizler bu anlamda üzerimize düşeni yaparız. Ancak istediğimiz bir açıklama var ve bunu da yetkililerden bekliyoruz. Bu kredi hangi ilçelerde ve hangi mahallelerde altyapı ve üst yapı çalışmalarında kullanılacak. Acaba seçim yaklaşırken bu kullanılacak olan kredi seçim çalışmalarında mı harcanacak. Akıllarda soru işaretleri oluşuyor ve bu soru işaretinin de muhatabı konuya açıklık getirmiyor. Daha açık ve şeffaf bir biçimde bunun açıklaması gerekli. Aydınlı hemşerilerimiz adına bu açıklamayı bekliyoruz ve takipçisiyiz" dedi. - AYDIN